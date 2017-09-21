9/21重要財經新聞一覽

2017-09-21 09:25

自由時報財經︰群聯假帳案 發回續查機率高

群聯電子涉隱匿與海外子公司交易，董事長潘健成等被控成立海外公司虛偽交易作假帳，新竹地檢署上月處分緩起訴，須支付國庫一億一千萬元，引發外界質疑縱放；高檢署昨天已收到新竹地檢署所提的依職權再議案，近期將決定駁回再議或發回竹檢續查。法界認為，竹檢先減刑、再予緩起訴的做法恐不適法，撤銷發回續查的機率相當高。

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蘋果日報財經︰鴻海敗陣 東芝半導體嫁美日韓聯盟

鴻海（2317）確定出局！東芝昨宣布，已同意把旗下半導體事業賣給以美國私募基金貝恩資本（Bain Capital）為首的聯盟，價碼為2兆日圓（約5460億元台幣），預計在明年3月底本年度結束前完成交易，該公司淨值屆時預期將由負轉正，避開被迫從東京證交所下市的風險。

工商時報財經︰撕報紙也沒用 競標東芝記憶體 鴻海確定出局

東芝董事會昨（20）日決定將半導體子公司「東芝記憶體」（TMC）出售給以美國投資公司貝恩（Bain Capital）為主的Pangea「美日韓聯盟」，出售價格為2兆日圓（約新台幣5,460億元），此案預估在明年3月底前完成。鴻海董事長郭台銘之前喊出高價、隔空怒罵日本官員、公開撕報紙等強勢舉動適得其反，確定在此競標案出局。

中國時報財經︰東芝記憶體出售案 鴻海確定出局

東芝董事會20日正式公告決定將半導體子公司「東芝記憶體」出售給以美國投資公司貝恩（Bain Capital）為主的「美日韓聯盟」，售價為2兆日圓（約新台幣5,460億元），全案近日將簽約，預定2018年3月31日完成交易。鴻海集團董事長郭台銘之前喊出高價，隔空怒罵日本官員、公開撕報紙，反讓日本官方對郭台銘如此不禮貌行為，產生警戒心，最終確定出局。

經濟日報財經︰東芝晶敲定親家 180億美元賣貝恩聯盟

日本東芝公司20日同意以2兆日圓（180億美元）將半導體部門賣給由貝恩資本公司（Bain Capital）領軍的「美日韓聯盟」，結束了長達八個月、過程一波三折的激烈競標戰。

星島日報財經︰童園超購1052倍第三高 眾安料凍資2500億稱王

進入新股傳統旺季，新股追捧熱潮也隨之而起，將於今日在主板掛牌的童園國際（3830），公開發售獲認購1052倍，成為今年繼億仕登（1656）及美高域（1985）之後，第三大超購王。而「三馬」持股的本港首隻金融科技股眾安保險（6060）昨日截孖展，市場預計將凍資2500億元，成為今年凍資王。