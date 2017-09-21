聯邦公開市場委員會 （FOMC）9月聲明全文

2017-09-21 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕聯邦公開市場委員會台北時間21日凌晨決議，將自10月份起開始縮減資產負債表，每月縮減 100 億美元。

以下為 聯邦公開市場委員會 （FOMC） 9 月聲明全文：

自聯邦公開市場委員會 （FOMC） 7 月會議後接獲的訊息顯示，今年至目前為止，勞工市場持續轉強，經濟活動一直以溫和的速度上升。近幾個月，就業成長依舊穩固，失業率停留於低點。近幾季，家庭支出以溫和的速度擴張，企業固定投資成長則見加速。以 12 個月為基準，今年整體通貨膨脹與扣除食品與能源後的通貨膨脹均見下降，且低於 2%。平均而言，根據市場衡量的通貨膨脹率仍然偏低，根據調查衡量的長期通貨膨脹預期則少有變動。

為符合法定任務，委員會尋求促進最大就業與物價穩定。颶風哈維，艾瑪與瑪莉亞毀壞了許多社區，帶來嚴重苦難。短期而言，與颶風有關的損害與重建將會影響經濟活動，但過去的經驗顯示，中期而言，暴風雨不太可能大幅影響國家經濟進展。因而，委員會持續預期，在貨幣政策立場緩慢調整的情況下，經濟活動將以溫和速度擴張，勞工市場情況將進一步有所轉強。颶風影響過後，汽油與其他某些項目價格上漲，可能暫時推升通貨膨脹，不計這項影響，以 12 個月為基準，預其短期內，通貨膨脹仍將略低於 2%，但中期而言，將持穩於委員會的 2% 目標水準。經濟展望的短期風險，似乎大致平衡，但委員會正密切監督通貨膨脹的發展。

基於已實現與預期的勞工市場情況與通貨膨脹，委員會決議維持聯邦基金利率目標範圍於 1% 至 1.25% 不變。貨幣政策立場仍然寬鬆，藉以支持勞工市場情況進一步轉強，並持續重返至 2% 通貨膨脹。在決定未來調整聯邦基金利率目標範圍的時機與幅度方面，委員會將評估有關最大就業與 2% 通貨膨脹目標的已實現與預期的經濟情況。這項評估將考量廣泛訊息，包括勞工市場情況數據，通貨膨脹壓力與通貨膨脹預期指標，及金融與國際發展數據。委員會將密切注意與通貨膨脹目標有關的實際及預期的通貨膨脹發展。委員會預期經濟情況將以確保聯邦基金利率緩慢上升的情況演變。一段時間內，聯邦基金利率可能仍將低於預期長期將持續的水平。然而，聯邦基金利率的確實走勢，將視公布的數據所呈現的經濟展望而定。

10 月，委員會將開始執行資產負債表正常化計劃。這項計劃已於 2017 年 6 月委員會的 "政策正常化的原則與計劃" 所附加的文件中，詳加載明。