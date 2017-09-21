Google為何收購宏達電？ 彭博提5大主因！

宏達電昨晚宣布有重大事項宣布，將於今天首度停牌，外媒報導稱Google將宣布收購宏達電手機委外代工部門。（歐新社）

2017-09-21 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電有重大事項宣布，今天首度停牌，外媒報導稱Google將宣布收購宏達電手機委外代工部門（Original Design Manufacturer，ODM），並分析收購的5大主因。

《彭博社》報導提出5個Google收購宏達電的理由，第1是因為Google去年推出高端手機Pixel，找上宏達電代工，若收購宏達電將對Pixel智慧手機等自家硬體產品的掌控程度更高。第2是雖然Pixel銷量並不高，但Google每賣出1支，可以減少支付給蘋果或電信業者安裝Google搜尋引擎的成本，有助降低Google的流量獲得成本（Traffic Acquisition Cost，TAC）。

第3個原因是若Google對硬體掌握程度越高，就越有能力推出這類服務，將提升對蘋果iPhone的競爭力；第4則是Google需建立堅強的硬體部門，此舉有助提振其網路廣告事業的表現。最後原因是Google如果能蘋果一樣，自行研發與設計智慧手機，能使該公司將Android作業系統引導至更理想的發展方向。

市場研究機構IDC的分析師Ramon Llamas受訪時認為，「如果你能控制這些東西，你（Google）將更加牢固地控制自己的命運。」