東芝記憶體情牽貝恩有3大關 鴻海是關鍵

2017-09-21 00:12

〔中央社〕東芝20日晚間宣布與美國貝恩資本簽訂東芝記憶體股份轉讓協議。整體觀察，相關協議到明年3月底前還有3大關卡要過，競標者之一鴻海下一步動作，值得關注。

東芝晚間發布新聞稿表示，今天董事會決議，旗下半導體事業子公司東芝記憶體股份將轉讓出售給美國私募基金貝恩資本（Bain Capital Private Equity L.P. ）為首的企業聯盟，股份轉讓金額規模約2兆日圓，雙方並簽訂東芝記憶體公司股份轉讓協議。相關交易預計在2018年3月31日前完成。

新聞稿指出，為了達到穩定轉讓東芝記憶體事業的目標，東芝本身也將再投資3505億日圓。

東芝規劃出售子公司東芝記憶體以重建母公司，不過過程一波三折，從6月至今仍無法簽約，出售案也與合作夥伴威騰電子（Western Digital）間有訴訟爭議。

市場人士指出，東芝董事會決議出售東芝記憶體給貝恩資本，到明年3月底前，還有3個關卡要過，分別是與合作夥伴威騰電子之間的訴訟爭議、主要國家的反壟斷法審查、以及競標者之一鴻海集團的下一步動作。

威騰電子與東芝原先就有合作關係，雙方合作經營位於三重縣四日市的工廠。在合作框架下，威騰電子主張對於東芝記憶體出售具有獨占協商權利，威騰電子擔心若其他第三者獲得東芝旗下半導體事業，對於原有合營工廠營運將產生影響。

東芝與貝恩資本簽訂協議，市場人士推測，威騰電子可能仍會以訴訟爭議與東芝繼續周旋。

其次，此項協議仍須經過主要市場國家嚴格的反壟斷法審查。若韓國記憶體大廠SK海力士透過其他方式參與此項協議，法人表示，由於SK海力士與東芝同是記憶體大廠，可能會引起威騰電子或鴻海集團的質疑，主要市場的反壟斷法審查程序，也可能會因此大費周章。

此外，競標者之一的鴻海集團下一步動作，更是關注焦點。鴻海原先評估，標到東芝記憶體後，計畫在美國設記憶體廠，因為美國固態硬碟（SSD）自給自足的供給量，只能供給美國市場所需的14%，鴻海設想在美國設廠供給記憶體，有很大的發展空間。

若東芝與貝恩資本在收購東芝記憶體方案成局，法人表示，恐打亂鴻海集團在美國布局記憶體廠的計畫。此外，由於鴻海集團積極深耕「雲移物大智網+機器人」，相關布局與關鍵零組件記憶體息息相關，鴻海在藍圖上恐空出一塊關鍵拼圖未能完成。

先前鴻海集團競標東芝記憶體，日本部分媒體提出技術外流與資金來源的質疑，如今鴻海也可提出類似疑問，對於東芝出售記憶體事業的發展有何影響，也值得觀察。

外媒先前報導，貝恩資本為首的企業集團競標東芝記憶體，還包括日本產業革新機構INCJ、日本政策投資銀行、韓國記憶體大廠SK海力士等組成，此外傳出美國蘋果（Apple）及戴爾（Dell）等加入。