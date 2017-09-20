天母指標豪宅「富邦777」 3樓4拍打57折仍流標

2017-09-20 17:35

〔記者徐義平／台北報導〕天母指標豪宅「富邦777」3樓其中一戶今執行第4次拍賣，底價8326萬元，相較6月初1拍時，底價1億4450萬元，相當於打了57折，不過，最終仍無人投標而流標坐收。法拍業者判斷，因債務人在法拍戶隔壁還擁有一戶，而且與法拍戶打通，猜測不敢出手原因應與這個有關。

根據司法院法拍網公告資訊，該戶坪數約136.48坪（包括平面、機械車位各2個，約40.26坪），若以一個平面車位300萬元、一個機械車位150萬元計算，拆算每坪底價不到80萬元。

根據內政部實價網該豪宅歷次揭露實價紀錄，最新揭露紀錄為2016年12月，5樓，總價1億2500萬元，坪數約163.67坪（包括3個平面車位、2個機械車位，約56.85坪），扣除車位坪數與總價，拆算每坪約105.79萬元，再進一步對照2015年11月，3樓2戶揭露實價資訊，總價分別為1億3050萬元、1億1250萬元，每坪實價約117.8萬、120.1萬元。

此次法拍法拍底價僅是最近成交行情的72折左右，不過，最終仍以無人投標而流標做受。寬頻房訊表示，目前市場上高總價豪宅產品買氣未見起色，且價格仍偏向下修正。而此次富邦777遭法拍戶為毛坯屋狀況，加上當初債務人是買下兩戶打通，目前僅其中一戶遭法拍，另一戶未被法拍的戶別，則僅以矽酸鈣板簡易作隔間，推測是影響投資人出手意願的最大因素。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常持分，產權不清楚，使用範圍不明確的房屋，對於民眾的吸引力低，這類型的法拍也容易流標，並非單純是價格影響。