中國封殺虛擬貨幣 比特幣耶穌：11月將再次分裂

被稱為比特幣耶穌、Bitcoin.com首席執行長Roger Ver（見圖）預言，「比特幣即將再次分裂。」（彭博）

2017-09-20 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方開始嚴厲管控取締虛擬貨幣市場，先是發布ICO（首次代幣發行）禁令，然後要求交易平台在9月底前停止營運。而比特幣的投資人今（20）日於香港進行大規模會議，針對目前的情況商討對策。被稱為比特幣耶穌、Bitcoin.com首席執行長Roger Ver預言，「比特幣即將再次分裂。」

據《NHK》報導，中國的央行「中國人民銀行」於9月下令禁止虛擬貨幣市場交易，而由中國比特幣交易平台之一的「幣看網」（BITKAN.COM）所舉辦的「全球區塊鏈峰會」（Blockchain Global Summit），原定9月10日於北京舉行，但受中國政策改變，不得不改至香港召開。有300位投資人或重要相關人士到場。

據《彭博》報導，被稱為比特幣耶穌、Bitcoin.com首席執行長Roger Ver大膽預言，比特幣可能在11月再次分裂，若這種分裂發生，將會創造出另一個版本的加密貨幣，可能會進一步分散資本與資源，就像比特幣出現3個分支一樣。