8月外銷訂單連13紅 創歷年同月新高

8月外銷訂單連13個月正成長。（圖擷取自經濟部統計處）

2017-09-20 17:00

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部今公布8月外銷訂單407.8億美元、年增7.5％，創下13個月正成長，也為歷年同月新高。其中手持裝置新機行情發酵，包括電子產品、資通訊產品及機械業均為歷年同月新高，而預計9月訂單還會較8月再成長。

經濟部今公布8月外銷訂單，已連續正成長超過1年，景氣復甦趨勢明顯。訂單雖於7月金額稍減，但8月即回復到400億美元以上水準，也創下歷年同月新高。

8月主要貨品接單均為正成長，其中包括電子產品、資通訊產品及機械業均創下歷年同月新高，而光學器材、基本金屬、塑橡膠製品、機械、化學品年增率均呈2位數成長。同時1到8月訂單金額為3031.2億美元，也為歷年同期新高，年增10.6％，全年訂單有望正成長。

其中電子產品年增1％，訂單金額105.5億美元，主因手持行動裝置新品上市，帶動晶圓代工、記憶體、印刷電路板及晶片代理商接單增加。資訊通信產品訂單金額為105.4億美元，年增0.2％，主因部分手持行動裝置新舊產品交替，抵銷筆電、伺服器及網路通信產品接單成長動能。

以面板為主的光學器材訂單金額為24.6億美元、年增21.9％，為連續8個月2位數成長，主因大尺寸面板價跌，推升電視業者加速下單，加上手機面板需求增加，價格上揚。

此外景氣指標的機械產品訂單金額為19.9億美元，年增13.2%，主因全球景氣復甦，對智慧自動化機械設備需求持續升溫所致。在傳產方面，基本金屬、塑橡膠、化學品軍成二位數正成長，訂單金額分別為24.5億、20.8億、18.1億美元，年增分別為19.1％、20.9％、12.2％。