創新數位經濟重點... 唐鳳：穩定網路基建、智慧化國家系統

2017-09-20 16:37

〔記者陳柔蓁／台北報導〕行政院數位政委唐鳳昨（20）日應歐洲商會邀請，以直播方式暢談「亞洲連結矽谷」與數位國家創新經濟發展方案（2025 DIGI+），並接受即時線上提問，她認為，穩定的網路基礎建設與智慧化國家系統，是發展創新數位經濟的兩大重點。

對於國家系統智慧化部分，唐鳳進入行政院後，推動政府跨部門開放聯合協作文化，讓所有部門一起討論、解決問題，解決外商投資數位基礎建設時，最關心的是否會發生各層級對一件事的詮釋不一、或是投資下去了法規突然更動情況，政府各部會也獲有效率運作、同時減低政策不確定性，讓政府單位勇於面對群眾。

唐鳳指出，目前DIGI+在執行時，大家一是關心執行效率、二是希望將業者與民眾等利益相關人的意見都考慮進去，對此，國發會設有「公共政策網路參與平台」和「國家發展委員會法規鬆綁建言平台」兩個平台，讓民眾能夠對數位法規調適與鬆綁提出意見、並可以快速獲得解決。

台灣的遠距醫療、遠距教育、無人車等數位經濟模式在發展階段，外商對這些領域表達出投資興趣，但不希望投資下來法令就改變了，唐鳳表示，貿易相關法規命令會在60天前公告，大家都能上網發表意見，且上月敲定DIGI+英文版網站即將上線，也會有開放的方式讓群眾參與、讓英文版沒有問題。