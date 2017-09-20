凱擘等三業者差別待遇改正案「誠意不夠」公平會再罰3300萬

2017-09-20 15:53

〔記者廖千瑩／台北報導〕凱擘等三頻道代理商去年遭控差別待遇，公平會祭出1.26億元重罰，並限期改善，公平會委員會議今天審議三業者的改正方案，認為誠意不夠，未完全改正違法行為，今天宣布處三業者合計新台幣3300萬元罰鍰，且須在2個月內再次提改正方案。

凱擘、全球數位媒體及佳訊視聽等三業者，先前代理頻道的授權條件，新舊業者大不同，針對新進有線電視系統經營業者（全國數位、大豐跨區、新高雄、北都、數位天空），訂下以開播區域行政戶數15%作為最低簽約戶數的基準，來計算授權費用。但對舊有有線電視系統經營者卻以其實際訂戶數打6至7折的方式來做為授權費用的計算基準，明顯不公平。

因被控差別待遇，全球、佳訊及凱擘等3業者去年分別遭罰4000萬元、4500萬元及4100萬元罰鍰，遭公平會限期改正，三業者也提出新的改正方案。

根據公平會資料，業者所提改正方案，是將新進有線電視系統經營業者（全國數位、大豐跨區、新高雄、北都、數位天空），原本是以開播區域行政戶數15%作為最低簽約戶數，改正方案則從15%調降為10%。

公平會副主委彭紹瑾認為，業者的方案對新進業者還是不利，必須做到完全沒有差別待遇，今天再度對全球、佳訊及凱擘分別處1000萬元、1100萬元及1200萬元罰鍰，合計罰鍰金額3300萬元，且收到處分書2個月內要改正。

不過根據公平法規定，業者未改正其實是涉及刑事責任，彭紹瑾解釋，業者還是有改正、並非完全不改，因此未移送檢調，但若2個月後還是沒改，除了按次處新台幣20萬以上1億元以下罰鍰，至改正為止，且因屆期未改正而涉及刑事責任，還是會將依公平法第36條規定移請司法機關處理。