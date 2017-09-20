「生態交通全球盛典」高雄主辦 台達展出綠建築

2017-09-20 15:33

〔記者羅倩宜／台北報導〕高雄市將於10月1日主辦「生態交通全球盛典」，將有全球四十多個城市來台參加。國內綠能大廠台達電子將配合推出「綠築跡 - 台達綠建築展」，是唯一受邀也是最大的環境教育主題展覽。為呼應大會主軸，將以「低碳住行、轉動城市」為題，首度展示結合綠建築、低碳交通、微電網及儲能技術的城市藍圖。

高雄市長陳菊昨（19日）在「生態交通全球盛典」啟動儀式中表示，台達電子文教基金會早在2015年COP21巴黎氣候峰會期間就曾推出「綠築跡-台達綠建築展」，當時曾令各國驚艷；此次重新策畫，加入最新綠能進展，在高雄盛典期間展出，有助宣揚台灣的綠能實力。

台達綠築跡展自2015年底於聯合國COP21大會期間在巴黎大皇宮首次登場後，陸續在北京清華大學、台北華山巡迴展出。台達集團旗下的綠建築數目，更從原先的21棟增加到25棟。此次在高雄將完整展示25棟綠建築的特色以及最新樓宇節能科技。另外更融入低碳交通的電動車、節能的LED智慧路燈及交通管理等應用，以輕鬆互動的手法推廣微型電網及儲能技術。

「2017生態交通全球盛典」由高雄市政府與ICLEI -Local Governments for Sustainability共同舉辦，此次活動有來自全球40多個國家代表參與，盛況空前。

ICLEI於1990年成立，強調以城市角度及政府層級，推廣永續、韌性、宜居及低碳環境政策，是全球最具影響力的地方政府永續發展組織，擁有逾 1,000 個城市會員。生態交通全球盛典是ICLEI發起的全球性活動，每兩年一次，選定一個國家，針對當地某特定社區，進行環境改造，並透過一個月的活動，讓民眾體驗生態交通的好處，進而影響生活型態。「2017生態交通全球盛典」將於10月在高雄哈瑪星舉行。「綠築跡 - 台達綠建築展」將於高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫展出，自10/1至10/30，為期一個月。