官將首 ＋VR 前進德國行銷台灣工具機

外貿協會秘書長葉明水（右五）與台灣工具機業者在漢諾威工具機展與國際媒體分享。（貿協提供）

2017-09-20 15:11

〔記者羅倩宜／台北報導〕全球最大工具機展EMO本週在德國漢諾威舉行，為行銷台灣機械產業，外貿協會找來國內民俗慶典的「官將首」，搭配最新的VR科技，現身國際記者會現場，替工具機業者造勢。外貿協會秘書長葉明水表示，台灣是全球第五大工具機出口國，希望藉此讓各國買主印象更深刻。

德國EMO工具機展, 貿協找來官將首替台灣工具機業者造勢。（記者羅倩宜攝）

兩年一度的EMO展本週在漢諾威登場，台灣身為全球產業聚落最完整的工具機大國，在會場將大做行銷。外貿協會昨（19日）在舉辦國際媒體記者會，找來16國41家媒體，並邀集東台（4526）、上銀（2409）、友嘉、永進、亞崴（1530）、高聖等廠商，分享「智慧製造」的創新方案。

德國EMO工具機展, 貿協以VR影片向國際媒體呈現台灣工具機產業現況。（記者羅倩宜攝）

為了讓台灣形象深植人心，記者會由九天民俗技藝團的「官將首」開場，彩繪臉譜及華麗造型，讓現場鎂光燈閃不停。德國媒體表示，台灣的傳統藝術豐富多元，是推廣形象的極佳工具。

德國EMO工具機展, 貿協找來官將首替台灣工具機業者造勢。（記者羅倩宜攝）

外貿協會秘書長葉明水指出，台灣是全球工具機第五大出口國，今年一到八月出口額達21.2億美元，較去年同期成長14.3%，主要出口回為中國及美國。EMO展的地主國德國，則在去年首度超越土耳其，成為台灣第三大出口市場。

德國EMO工具機展, 貿協以VR影片向國際媒體呈現台灣工具機產業現況。（記者羅倩宜攝）

記者會並安排所有國際媒體戴上VR裝置，透過虛擬實境影片體驗東台、上銀、高聖等八家優良廠商的智慧製造解決方案。另針對航太、電動車以及歐洲市場狀況，邀請業者分享。

今年EMO展，台灣為第三大參展國，超過180家廠商參加。貿協表示，智慧機械是五加二重點產業，在經濟部國貿局委託下，執行「工具機暨零組件整合行銷計畫」，此次在漢諾威十五個地鐵站共刊登80個版位廣告、地鐵車廂內有2500片掛牌廣告，為國內工具機產業造勢。貿協今（20日）將在EMO展辦理台灣之夜，邀請廠商、各國買主及歐洲工具機產業相關業者參加，利用國際大展場合加強行銷。