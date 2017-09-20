FED會議、台指期結算 台股下跌56.97點 力守10500點大關

2017-09-20 13:53

〔記者張慧雯／台北報導〕在美國FED即將召開會議，且今（20）日尾盤台指期將結算之故，市場態度觀望，鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）翻黑，電金無力支撐，台股一度跌破10500點大關，所幸尾盤奮力一搏僅下跌56.97點、以10519.17點作收，成交量為1268.54億元。

台股受制於蘋果供應鏈股普遍回檔整理，大盤短線盤整，資金轉向車用電子、Tesla電動車等，市場聚焦周四FED可能啟動縮表及會後聲明年底是否升息等相關訊息，因此投資態度較為觀望，各方關切的是聯準會主席葉倫對未來經濟和通膨的談話，及12月是否升息等。

國泰證券期貨研究部則分析，亞洲股市上漲清一色都是靠內資推升，外資相對謹慎但外資亦轉向落後市場，第2季大賣拉美後，第3季又轉向大買拉美股市，近期在日圓走弱下資金大舉買超日股，整體上無論台股、國際資金都流向落後類股，因此預估第4季外資擴大賣超風險仍高，提醒投資人仍要多小心。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏也說，上周蘋果新機正式對外亮相，蘋概股出現獲利了結賣壓，加權指數受此波及下跌0.3%，反觀店頭市場上周卻收高0.54%，表現相對優異，驗證大盤來到高點，相對表現空間受限，中小型股活潑股性更有表現機會；他建議，由於全球市場仍存在較大變數，短期操作上建議以旺季題材，以及營收獲利持續成長的類股為優先觀察標的。

宏利台灣動力基金經理人游清翔指出，多項數據顯示台灣景氣步入復甦，帶動整體企業獲利重拾成長動能，整體企業獲利增速將由2015~2016年的負成長，回升至10%~12%左右；他預期，台股動能將來自於網路和雲端伺服器升級趨勢將延續至2018年、自動化設備需求強勁，以及電動車生產商Tesla的Model 3車型將在第4季達到最大量產。