友達、群創同步喊話 下半年面板需求優於預期

友達今年在南港舉辦的Touch Taiwan展所展示的拼接牆相當吸晴。照片中為友達董座彭双浪（左）與總座蔡國新。 （記者陳梅英攝）

2017-09-20 12:52

〔記者陳梅英／台北報導〕友達 （2409）、群創（3481）董座今日同步對下半年面板需求表示樂觀看法，友達董座彭双浪表示，品牌廠對面板價格調降的反應速度比過往快，目前看市場供需相當健康，群創董座王志超也說，原本以這波需求會在下半年結束，現在看來比預期好。

王志超說，今年下半年電視的出貨量不會有問題，價格上雖然會有些調整，不過如果一直是「面板廠賺錢整機廠承受財務壓力也不健康」。

彭双浪說，過去面板廠調降到品牌反應時間大約要三個月，現在時間加快，7月電視面板價格一修正，7月底品牌馬上就反應，調整速度相當快，因為品牌廠積極促銷下，市場動能比預期好，也讓友達產能利用率得以維持在高檔。

友達目前看市場供需處於健康狀況，若沒有其他因素影響，預期情況可延續到明年。

王志超也說，現在看起來是「稍微鬆弛但至少到年底還好」，至於明年市場供需狀況，則看平均尺寸增長情況，中國最近也傳出新產能開出不順，如果手機、IT、TV各產品尺寸加大速度快（供需）就會還好，如果慢就會弱一點。

群創協理暨TV產品事業群總經理洪茂盛補充，今年TV平均尺寸增長約有2吋，儘管外界經常以新增產能來評估市場供需，但「面板設計產能」與「實際產能」有落差，且落差還在擴大中，這也常常造成供需預估會看不準的最大原因。