台灣銘板11月掛牌上櫃 信用卡、銘板訂單雙成長

2017-09-20 12:20

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣銘板（6593）即將於11月掛牌上櫃，台灣銘板為台灣數一數二信用卡製造公司，市場佔有率高達35％，台灣銘板董事長王挺榮表示，在信用卡、車用銘板訂單持續增溫下，未來業績成長可期。

台灣銘板深耕卡片、卡片個人化、銘板及薄膜按鍵開關市場，卡片及卡片個人化產品為營運主力，約佔總營收的70％，銘板及薄膜按鍵開關約佔30％，銷售地區包括台灣、澳洲、歐洲及日本等。

台灣銘板總經理印文正指出，晶片信用卡強勁成長，看準此發展趨勢，積極擴大研發規模，並致力提升晶片作業系統之開發與IC晶片卡資料寫入及讀取技術，推升台灣銘板市佔率快速成長，台灣前四大發卡銀行有三家就是客戶，承接50-80％新卡製造，市佔率達35％，此外，最大客戶為澳洲國民銀行NAB，為澳洲前三大銀行，去年獲得四年中期合約，確立未來成長動能。

除了製卡，台灣銘板積極開發毛利高的個人化服務，並拓展票證市場，目前已是二代悠遊晶合格供應商，全球僅有兩家，台灣銘板更擁有IC晶片作業系統研發能力，並取得完整國際認證，且自行研發之RFID印刷天線技術，已取得美國之發明專利，更可依客戶之不同需求，將之快速導入新卡發行天線設計。

台灣銘板另一主要成長動力來自車用銘板類產品，目前已切入VW集團旗下各汽車廠牌如奧迪、福斯、SKODA所使用之汽車內、外裝飾用銘板，如汽車鑰匙與方向盤上之車廠標誌，另目前亦正在進行多款名車之認證，由於全球汽車市場在新興市場及中國市場成長帶頭下，整體規模逐年壯大，台灣銘板積極打入汽車產業之銘板類商品領域，並參與國內外汽機車類產品展覽，以期擴大產品需求鏈，帶動整體營收持續成長。

台灣銘板1-8月營收為5.46億元，較去年同期成長14％，主係受到主要銷售銀行客戶換發雙介面晶片卡之訂單需求大幅增加，另由於取得新客戶之機上盒新機種之訂單，銘板類產品銷售業績佳，預估明年在信用卡類及車用銘板類產品需求強勁成長帶動下，業績可望再上層樓。