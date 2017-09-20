Fed會議揭曉前 新台幣由貶轉升

2017-09-20 12:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）現正舉行為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），在結果揭曉前最後一個交易日，新台幣盤初雖維持先前頹勢，但不久即由貶轉升。

新台幣中午暫以30.102元兌1美元作收，升值3.5分，台北外匯經紀公司成交量為4.49億美元。

外匯交易員表示，本次FOMC預計於台灣時間明天凌晨2點公布決策，外界普遍認為，將會正式啟動縮減Fed資產負債表，且還會聚焦Fed主席葉倫的會後談話，尋找未來美國貨幣政策動向的指引。