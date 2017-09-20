東芝記憶體賣了！ 2.4兆日圓賣給美日韓聯盟

2017-09-20 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕牽涉國際間各財團爭奪的東芝記憶體部門，今天日本東芝董事會已經決定出售給貝恩資本（ Bain Capital）為首的財團，今天稍晚就會對外說明。

交易金額一說為2.4兆日圓（約6544億元台幣），一說則是220億美元（約6630億元台幣）。

早在上週三，東芝即曾對外公告，與貝恩資本為首、日本官民基金日本產業革新機構（INCJ）及SK海力士組成的「美日韓聯盟」簽署備忘錄（MOU），目標是在9月底前簽約。（13：20更新）