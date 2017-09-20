新閣揆行情 水電價明年中前有望凍漲

2017-09-20 11:27

〔記者黃佩君／台北報導〕賴內閣上任外界關注水電價，有望今年至明年中前均凍漲。電價預定十月底檢討調整，經濟部長沈榮津今表示以目前掌握資訊及台電實際成本，「漲價壓力應該不大」，而水價也沒有漲價的考量。而台水發言人武經文也指出，原訂9月底送出水價調整方案到經濟部，不過目前將取消，確定明年底前都不會提出新的水價調整方案，先從改善台水自身管理著手。

電價每半年檢討一次，預計十月底將召開電價審議委員會。而原傳出因台電上半年產生虧損，電價恐有上漲可能，但經夏月過後虧損打平，經濟部預估應仍無調漲必要，若如此，電價將「凍漲」至明年四月。

經濟部長沈榮津今指出，台電到8月為止約虧損10億，而9月仍以夏季電價收費，預估虧損還會縮小。他分析，以目前掌握資訊，以台電實際成本來看，「目前感受不到漲價壓力」，不過他仍強調要尊重電價公式與電價審議委員會決議。

而對水價，沈榮津也說「目前沒有漲價方面的考量」。台水發言人武經文則表示，原訂9月底將送出水價調整方案至經濟部，不過目前已取消，現在確定在明年底前都不會提出新的水價調整方案，先從改善台水自身管理著手。

武經文指出，台水這兩年都有盈餘，在節電、降低漏水率改善方面成效都不錯，電費每年約省1至2億元；而在在降低漏水率部分，也符合台10年管控計劃進度，雖然還是需要經費投入進行管線汰換工程，但是台水應尚可支應。

不過外界也質疑若電價太低可能不利節能，沈榮津今也表示聽到社會上「以價制量」的聲音，強調要慎重拿捏，原則是「可以價制量，又不會去傷害產業競爭力」。他也說，由於電價牽涉到產業成本，所以還是要回到電價公式去討論。

而對台水董事長郭俊銘曾提出枯水價方案，沈榮津今也明確表示「還沒有成熟」，強調可能是董事長初步想法，但經濟部仍要整體評估跟考量。