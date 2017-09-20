顧立雄：當沖降稅已有成效 盼延長讓外資加入

2017-09-20 11:14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕金管會主委顧立雄今日早上出席中油綠色債券掛牌典禮，他認為這次中油綠色債券掛牌成功顯示產業已經透過綠色債券平台，將實體經濟與資本市場取得緊密的連結。也會研究是否有實質的誘因，讓保險業者把資金留在國內，投資五加二及綠能產業。

顧立雄肯定綠色債券在我國綠色經濟的發展上，將提供重要的籌資管道。公部門方面，目前「前瞻基礎建設計畫」已有預算規劃，政府將挹注資金，促進環境或綠能建設，並完善有利環境的法規措施；民間方面，需要實體產業與金融業，把環境永續議題納入經營理念，企業可以透過融資或發債籌資等多元管道推廣綠色經濟。

對於行政院副院長施俊吉昨（19日）在行政院稅改方案報告會議上指出，當沖降稅有放大股市成交量的效果，顧立雄持相同意見，希望延長證券交易稅條例，初步看來財政部有不錯的回應，若是時間拉長，外資應該會投入更多。稅改方案金管會立場則是支持乙案。

顧立雄昨列席民進黨智庫新境界文教基金會，與產學界討論金融總會白皮書，被國民黨立委曾銘宗批評不適合，顧立雄說，會好好思考地點，但金管會不只是金融監理，還包括金融產業政策研擬，他是以金融產業發展的角度，聽取金總白皮書報告與學者及業界的想法。