台彩中秋加碼5.6億 每期另抽10組百萬獎

2017-09-20 11:03

［記者吳佳蓉／台北報導］中秋加碼到！台灣彩券公司表示，從中秋到雙十國慶，總計將釋出高達5.6億加碼金，其中重頭戲在大樂透，從10月3日起，連續5期大樂透，將首創以抽獎方式加碼，買1注大樂透就附1組抽獎序號，每期抽出10組100萬、1萬組2000元獎項，保證送出所有獎金。

台彩總經理黃志宜表示，本期中秋加碼，範圍涵蓋威力彩、大樂透、今彩539及BINGO BINGO，加碼獎金高達5.6億元。其中威力彩將於10月2日當期，頭獎直接加碼2億元。大樂透則將於10月3日開始，連續5期加碼，並首次採用抽獎加碼型態。

黃志宜解釋，民眾凡購買10月3日~10月17日間的大樂透，每1注都會附有一組由10個號碼組成的抽獎序號，開獎時，將直接於所有賣出的抽獎序號中，每期抽出10個100萬元及1萬個2000元獎項，保證送出全部獎金。

黃志宜指出，大樂透累計5期，總計將送出50個100萬元加碼獎，以及5萬個2000元獎項，創單一加碼活動最多中獎注數紀錄。對獎方式也不難，民眾可上官網專區查詢，或直接到彩券行確認是否中獎。

此外，10月3日~10月16日今彩539頭獎將提高至1000萬元，每期頭獎上限也放寬至3000萬元。10月3日～10月16日間，BINGO BINGO基本玩法1~6星獎金皆會加碼提高，「猜大小」玩法加碼獎金則由150元提高至190元。