竹檢緩起訴群聯電子老董惹議 週刊爆是這原因...

群聯（8299）董事長潘健成去年涉入假帳風暴，但僅獲得不起訴及緩起訴處分，引發各界質疑。（資料照，記者卓怡君攝）

2017-09-20 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕群聯（8299）董事長潘健成去年涉入假帳風暴，但僅獲得不起訴及緩起訴處分，有週刊爆料，新竹檢方輕放科技金童的原因，疑似不少司法官大買群聯股票，一旦潘健成被起訴，不僅拖累股價，進入法院審理後，買股名單勢必曝光。

據報導，群聯（8299）董事長潘健成去年8月驚爆疑似做假帳風暴，事後以2000萬元交保，群聯更重新編財報，經過1年調查後，新竹地檢署偵查終結給予潘健成等人不起訴暨緩起訴處分，引起各界質疑，時代力量立委黃國昌更痛批：「新竹地檢署是見到大老闆，連基本的刑法與刑事訴訟法都忘光了嗎？」

《鏡周刊》更爆料，不少司法官大買群聯股票，一旦潘健成案演變成刑度較重的證交法背信罪，搞不好會被收押，群聯股價恐將跟著崩盤，藏身幕後的司法官家族將慘賠。

若潘健成被起訴，案件進入公開審理後，買股的司法官名單卷證資料也會跟著曝光，影響聲譽，《鏡周刊》引述一名偵辦金融案件檢察官的說法，只要緩起訴確定，檢方就此打住，相關卷證就不用送進法院審理，真相將隨著案件結束而石沉大海，也是竹檢甘願冒著挨罵風險，選擇將此案緩起訴的原因。

對於週刊報導，潘健成一早發出聲明駁斥，強調報導內容絕非事實，對於公司、股東以及他本人都已經造成重大損害，為捍衛權利，要求週刊應盡速為更正報導，否則將依法訴追、決不寬貸。