研調預估DRAM明年仍吃緊 DRAM族群股價今逆漲

2017-09-20 09:32

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查預估2018年DRAM產業的供給年成長率為19.6%，仍維持在近年來的低點，整體DRAM需求端年成長將達20.6%，預期供給吃緊的態勢將延續到明年。

受惠DRAM供需吃緊與價格上漲的利多，南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）、品安（8088） 等相關個股，今早盤股價均逆勢上漲。

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）的調查，三大DRAM廠已陸續針對明年完成產能規劃的年度戰略會議，各DRAM廠對明年的資本支出計畫仍傾向保守，產能擴張甚至技術轉進都將趨緩，價格也可望維持在今年下半年的水準，持續且穩定的獲利將是廠商明年首要目標。

DRAMeXchange預估2018年DRAM產業的供給年成長率為19.6%，仍維持在近年來的低點，但2018年整體DRAM需求端年成長預計將達20.6%，供給吃緊的態勢將延續。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷指出，從需求端來看，智慧型手機記憶體容量的升級，伺服器/資料中心的強勁需求，皆拉升2018年需求的成長；若因應產能吃緊蓋12吋廠新廠，產能開出時間至少落在2019年，目前三大DRAM廠的產能規劃，預計2018年各家新增投片量僅約5-7%，這些新增產能皆來自現有工廠產能的重新規劃與製程轉進。