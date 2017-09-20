Gogoro募資3億美元 引進淡馬錫等大咖外資入股

Gogoro執行長陸學森表示，新一輪增資證明Gogoro的永續能源智慧網路與電池交換系統，能廣泛應用在車輛或其他產品的商業模式，獲得國際專業投資人的認同。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-20 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕電動機車大廠Gogoro今天（20日）宣布完成第3輪募資，引進新加坡投資公司淡馬錫、美國前副總統高爾創立的永續能源發展基金Generation Investment Management、法國能源巨擘ENGIE、住友商事等大咖投資人，總共再募得3億美金（約新台幣90.23億元）。

綜合媒體報導，Gogoro已完成3輪增資，​總計募集超過4.8億美金（約144.37億新台幣）。除潤泰集團總裁尹衍樑、松下電器等既有投資人外，第3輪新入股的均是外資。

Gogoro創辦人陸學森表示，透過智慧能源網路與電池交換系統，Gogoro為大都會提供擁抱永續能源的嶄新方式，並已在台灣、柏林、巴黎展現成果。他也指出，新一輪增資證明Gogoro的永續能源智慧網路與電池交換系統，能廣泛應用在車輛或其他產品的商業模式，獲得國際專業投資人的認同。

Gogoro指出，新一輪增資將投注於業務拓展及技術研發。Generation Investment Management創始合夥人Colin Le Duc、法國ENGIE執行長Isabelle Kocher都認為，Gogoro所獨創的能源解決方案極具前瞻性，也預期Gogoro在東南亞各國交通電動化的過程當中，將扮演重要角色。

Gogoro的Smartscooter在台灣已售出超過3.4萬輛，用戶累計總里程數超過1億公里，並已建置超過400座GoStation電池交換站，每天平均交換1.7萬次電池、並累積節省415萬公升汽油，減少8800噸二氧化碳排放量。