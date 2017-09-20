HTC市佔只剩0.68％ 跌出全球前10大手機

宏達電手機慘敗，市佔僅0.68%。圖為HTC One A9s。（宏達電提供）

2017-09-20 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕全球手機競爭激烈，曾經站在浪頭的宏達電HTC智慧型手機，據市調機構IDC最新報告，不僅跌出全球前10名排行，市佔更只剩0.68％。

綜合媒體報導，HTC去年營收更大幅衰退35%，創11年來新低，財務大虧105億台幣，且依最新財報，8月營收僅30億元，月減51.56%，年減54.39%，創2004年10月、近13年以來新低。

HTC曾經推出全球第一款安卓系統的智能手機T-Mobile G1，在美國市場出盡風頭；並用「機海戰術」試圖在高端市場跟蘋果搶奪市場，但是，從市佔來看，HTC顯然被蘋果及三星打敗，急轉進中國市場，但是，又碰到眾品牌崛起，再度失利，中媒認為，HTC是習於以歐美市場操作手法進入中國市場，最後敗在「水土不服」。

HTC慘敗分析，HTC高層的觀點是營銷出問題，缺的是實體店面及大量廣告，不過，被吐槽指出，重點是沒有像三星一樣生產CPU、內存、閃存、螢幕，也不能像蘋果一樣強力操控供應鏈，更在面對專利官司時「忍氣吞聲」，致使生產成本無法下降，也無法開拓更大市場，整個進入惡性循環之中。

由於手機銷售不利，傳出HTC想賣掉手機事業，跟買家Google談判已經進入最後階段，有可能在今年底前定案。