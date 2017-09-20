蘋果最貴手機險難產！ 週刊揭iPhone X誕生內幕

外傳iPhone X原本難產，甚至還差點就被迫延後發表。（路透）

2017-09-20 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果上週發表史上最貴手機iPhone X，不過缺貨情況最快到明年3月才會舒緩，週刊報導指出，由於OLED面板供應問題，iPhone X差點難產，甚至還差點就被迫延後發表。

根據《壹週刊》報導，iPhone X的OLED面板和Face ID模組都面臨生產問題，同時更繁瑣複雜的零組件，也降低了組裝廠的產能與良率，有知情人士透露，iPhone X原本差點難產，蘋果執行長庫克（Tim Cook）甚至還曾想把iPhone X的發表日期延到今年11月底，甚至是明年初的世界通訊大會（WMC）前夕。

三星在今年7月底時提出OLED擴產計畫，加上庫克的堅持之下，iPhone X才能如期發表。不過據稱iPhone X目前每日生產僅近萬支，距離首批出貨100萬支的目標仍有大差距。儘管12月後面板供貨可望提高，但照相模組產能也不見樂觀，目前估計至少要到明年3月，供貨天數才有可能恢復到3週以下的水準。

另外報導也提到iPhone X的定價問題，由於三星OLED面板報價太高，這讓庫克相當苦惱，一度考慮是否改回TFT面板，最終考量iPhone X是紀念款，回歸將產品做到極致的初衷，還是維持OLED面板。至於定價原本可能達到1200至1500美元（約新台幣45115元），最後考量買氣才硬是把價格降下。