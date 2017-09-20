張國煒誓言讓星宇起飛 不排除與國內第一大貿易商合作

知情人士透露，張國煒半年前經朋友介紹，曾拜會過特力集團總裁何湯雄與董事長李麗秋夫妻，找尋合作的機會。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-20 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空前董事長張國煒希望獨資經營星宇航空，不過卻面臨卡關的狀況，他現在也備妥「B計畫」，打算找人合作，先前傳出他可能會和郭台銘合作，如今又傳出這半年來他曾與國內第一大專業貿易商特力集團總裁何湯雄接觸，他也宣示，無論如何都不會改變2019年新航空公司起飛！

現行《民用航空運輸業管理規則》讓張國煒頭痛，因為成立國際線航空公司必須是成立5年以上的國際貿易或國際運輸業者，近3年營收還要達到60億元以上，原本交通部民航局打算放寬門檻限制修法，但華航、長榮等都反對，修法也因此卡關。

《壹週刊》報導，張國煒原先希望獨資，但如今卻面臨法規卡關的狀況，但他早就有辦法解決，就是找人合作，先前傳出不排除與鴻海董事長郭台銘合作，現在又傳出半年前積極接觸國內最大貿易商特力屋何湯雄。

張國煒說，同業抵制很正常，平常心看待就好，星宇預計年底提出申請，後年飛上天，若法規沒過就是找合作對象而已，目前公司已經在運作了。只是等開航前弄到允許證而已，2019年絕對來得及。近來市場盛傳張國煒會和郭台銘合作，但他沒把話說死，透露和郭台銘蠻熟的，但也說合作對象不見得是郭台銘。

知情人士透露，張國煒半年前經朋友介紹，曾拜會過特力集團總裁何湯雄與董事長李麗秋夫妻，找尋合作的機會，但何的態度比較保守，認為航空業是高風險、低報酬的行業，目前進展不得而知，對此特力集團也不願回應。