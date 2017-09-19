Touch Taiwan開鑼！友達發表全球最大8K4K電視面板

友達發表全球最大85吋8K4K全平面無邊框ALCD液晶電視面板。（友達提供）

2017-09-19 20:22

〔記者陳梅英／台北報導〕全球最大專業顯示器展「Touch Taiwan 2017」將於明日（20日）正式開展！友達與群創今年在大尺寸上卯足全力，其中，友達將發表全球最大無邊框8K4K電視，群創則展出全球最大100吋高亮度量子點公用顯示器模組，即使在OLED領域缺席，面板廠在TFT-LCD各項技術上持續精進，將透過此次展覽盛會向外展現台灣面板廠的競爭力。

友達此次突破規格極限，推出全球最大尺寸的85吋8K4K全平面無邊框ALCD液晶電視面板，具備120Hz高刷新率展現流暢的高畫質動態影像。

透過大尺寸電視面板完美展現8K4K的畫質優勢，舉凡遠山近景和影像主角，皆能展現驚人的清晰和立體度，栩栩如生如躍然於螢幕之上，生動傳神的展現所有影像細節與真實色彩，讓觀眾在觀賞大螢幕時可體驗超細膩的影像品質。

另外，友達也領先業界推出85吋UHD 4K戶外型超大顯示器，具備2500 nits超高亮度和連續開機操作的穩定性能，在陽光直射環境下影像仍然鮮明清晰，適合戶外候車亭及高級精品店等廣告播放使用。

還有55吋Full HD拼接牆顯示器的極窄邊框技術，讓相鄰螢幕拼接後的邊框寬度僅1.8mm，能因應各種空間靈活設計為不規則拼接牆，搭配色彩及亮度調校技術呈現完美的畫面均勻度，打造獨一無二的品牌形象廣告。

群創則將首展全球最大100吋高亮度量子點公用顯示器模組，以及全球第一65吋4K量子點電視模組。

群創的100吋高亮度量子點公用顯示器模組，採用超高穿透光阻，動態區域調光技術，高色彩飽和度LED光源與量子點（Quantum Dot, QD）技術，並加上最新的高速驅動顯示晶片，因而具備超高亮度 （1200nits） 、高解析度4K2K（3840x2160）、高動態範圍、廣視角、動態畫面無殘影等優點，讓畫質更精緻、色彩更鮮豔、影像更真實。

65吋4K量子點電視模組則有超過一千區的動態區域調光，並實現超過1000nits之超高亮度，搭配量子點技術，色彩表現達到BT2020>90%，媲美OLED顯示器，但與OLED相較，兼具成本較低、壽命較長等優勢。而超薄的背光空腔模組設計技術 ，讓直下式背光的厚度與側邊入光機種相近，在優異的光學規格之下，提供客戶更多時尚設計的揮灑空間。