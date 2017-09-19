境外基金連九胖 8月規模一舉站穩3.38兆元

8月境外基金規模統計表。（資料來源：投信投顧公會）

2017-09-19 19:32

〔記者廖千瑩／台北報導〕全球資產多頭持續發威，帶動8月境外基金規模改寫2015年6月以來高峰，據投信投顧公會最新資料，8月境外基金規模站上3.38兆元大關，創下26個月以來的新高水準，不僅連9個月「月月增胖」，光是下半年來整體基金規模就增加278.7億元，增幅高達3.23%。

進一步分析各類型基金規模變化，下半年來，以新興市場債、股票型與平衡型三大類型基金的整體金額成長最鮮明，分別增胖503億元、329億元、219億元，其中，新興市場債規模下半年來增幅飆升逾17%，居各類基金之冠。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，全球股債資產同步走揚，帶動股債皆布局的平衡型基金商品買氣強強滾，不僅最新規模首度站上4000億元大關之上，改寫歷史新高的4006億元水準，平衡型基金也自去年底以來連續9個月維持正成長。

另外，陳若梅說明，推升8月整體基金規模續揚的大功臣，還有新興市場債券基金，由於今年新興市場基本面與企業獲利明顯好轉，且新興貨幣一舉扭轉去年兌美元貶值頹勢，帶動股匯債三市同步揚升，連帶刺激新興市場債買氣，除連9個月持續「增胖」，最新規模與上個月相較，繳出月增9.29%的好成績，整體規模與平衡型基金同樣改寫歷史新高，來到3332億美元的最高水位。

至於境外股票型基金，在居高思危的投資環境下，8月最新規模雖然維持在1.25兆元的相對高水位，但較前月小幅下滑3.5億元，陳若梅分析，美股屢創歷史新高，亞洲不少股市也一度來到波段高點，但受到下半年北韓與美國的地緣政治風險影響，促使投資人率先落袋為安。