考量技術外流疑慮 南韓政府擬禁半導體與面板商在中國設廠？

韓媒報導，南韓政府考慮禁止半導體及面板業赴中國設廠與擴廠。圖為三星產品Note 8。（彭博）

2017-09-19 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕一則由韓國媒體《etnews》未註明消息來源的報導指出，南韓產業通商資源部（MOTIE）部長邊雲圭（Baek Woon-kyu）昨（18）日在首爾舉行的「半導體與顯示器產業會議」上向南韓主要半導體與面板製造商高層表示，南韓政府考慮禁止半導體及面板業赴中國設廠與擴廠。

受該消息影響，今天南韓主要半導體與面板製造商股價紛紛下跌。三星電子盤中下跌1.3%，終場收跌0.7%、SK海力士盤中下跌1.5%，收盤跌幅0.6%、LG Display今盤中一度重挫近6%，收盤時跌幅仍達5%。

該則報導指出，南韓政府考量到先進技術外流中國疑慮，並借鑒樂天因南韓部署薩德（THAAD）反導彈系統遭抵制的情況，另一方面也為了創造國內就業機會，南韓政府擬禁止國內半導體與面板製造商，在中國興建更多工廠。

該報導表示，當天的會議上包括三星副總裁權五鉉 （Kwon Oh-hyun），南韓記憶體大廠SK海力士副總裁樸松鬱，LG Display副總裁韓相范（ Han Sang-beom） 都出席了此次會議。

邊雲圭也私下與三星副總裁權五鉉會談了1個小時。邊雲圭對權五鉉說：「你為什麼要在西安建造一座在南韓也可以建造的工廠呢？看看樂天因薩德所受的抵制。儘管韓國半導體製造商沒有受到抵制波及，但中國企業在技術上趕超韓國也會發生同樣的事。」報導指稱，權五鉉並沒有直接回覆邊雲圭的發言。

無獨有偶，南韓政府昨（18）天宣布，南韓主要半導體與面板製造商擬在2024年前，在南韓投資51.6兆韓元（約新台幣1.49兆元）。

2016年時，三星宣布將在3年內花費70億美元在中國西安建造第2條生產線，負責生產目前供貨短缺的3D NAND Flash，且已與當地政府簽署投資備忘錄。至於SK海力士也擬在中國無錫擴產。LG Display也有計畫在廣州設廠生產第8代OLED顯示螢幕。

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