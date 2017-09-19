玩具反斗城聲請破產保護 不影響北美以外門市營運

玩具反斗城（Toys 'R' Us）19日已在美國聲請破產保護，但不影響亞洲地區門市經營。（法新社）

2017-09-19 16:08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國玩具零售商「玩具反斗城」（Toys 'R' Us）已於19日向美國維吉尼亞州里奇蒙法院聲請破產保護，獲得30億美元的破產保護企業融資（Debtor-in-Possession）承諾，可在重整期間維持營運，美國及加拿大以外的其他全球門市將不受影響。

玩具反斗城聲請破產保護後，沒有公布關店計畫，還表示全球約1600家門市將繼續營運。玩具反斗城亞洲亞太區總裁卓康彥（Andre Javes）表示，亞洲地區門市照常運作，財務穩健，以自資形式經營合資企業的零售業務，並繼續在亞洲區內積極發展及進行投資。

網路競爭迫使又一家實體零售業者倒下。除了玩具反斗城以外，今年聲請破產保護的大型實體零售商逾12家，包括Payless、Gymboree和Perfumania。這些公司都依美國破產法第11章聲請破產保護，關閉營運不佳的門市並擴張線上銷售業務。

玩具反斗城的債務多數來自2005年槓桿收購時的75億美元，當時貝恩資本、KKR和Vornado Reality收購玩具反斗城，把債務加諸在玩具反斗城並將其私有化。自此，玩具反斗城一直無法擺脫這些債務。

玩具反斗城執行長布蘭登（David Brandon）自2015年上任後努力削減公司債務，仍無法挽救玩具反斗城的命運，玩具反斗城在4月29日止的一季淨損1.64億美元，高於去年同期的淨損1.26億美元。