房市擺脫谷底 上半年仲介業營收較去年同期回升逾2成

2017-09-19 14:32

〔記者徐義平／台北報導〕房市落底跡象浮現。根據財政部統計資料，上半年不動產仲介業營收達201.4億元，相較去年同期166.8億元，回升逾2成，不過，相較房市高峰時的2013年同期，比率仍不到7成。房產業者表示，去年歷經房市最差買氣，價格出現一波修正後，自住需求逐步出籠，促使今年有觸底回穩的跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從建物的買賣移轉棟數、實價揭露的件數到不動產仲介業的營收統計，許多指標都顯示房市已經擺脫去年的交易量谷底，出現一波觸底的小反彈，財政部的不動產仲介業營收今年上半年為201.4億元，相較於去年同期回溫超過2成，一方面是受到景氣影響，一方面也是去年的低基期效應，成長幅度相對顯著，但上半年的營收仍較2013年約有3成的落差。

六都的表現中，營收金額最高的台北市，今年上半年為61.2億元，較去年同期增加約16%，但相較於2013年上半年的百億營收，仍少了將近4成左右，新北市則是從2016年上半年的29.1億元，回溫到今年的34.4億元，但仍較2013年同期減少約4成。比較特別的是，這波房市修正中南部地區相對有支撐，以新北市和台中市的營收規模來看，2013年上半年新北市營收較台中多出21億元，但到今年兩者差距已經縮減不到5億元，台中市的房市表現相對北部地區更為穩定。

曾敬德表示，房市從高檔修正以來，已經轉為以自住買盤為主的交易結構，房市的交易價量表現已經有觸底回穩的跡象，不過普遍買方並不認為短期房價有上漲空間，投資買盤也未見蹤跡，因此交易量與房價表現應該還是呈現落底後的反彈整理。