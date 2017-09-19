台積電創新高 台股再失守10600點大關

2017-09-19 14:10

〔記者洪友芳／新竹報導〕台股今開高走低，在台積電 （2330）領軍下， 早盤一度衝達10664.18點的高點，金融、光電等多數類股走弱，且漲多個股紛拉回，衝擊加權指數由紅翻黑， 再度失守10600點大關，最後以10576.14點作收、下跌55.43點作收，成交量1371.70億元。

美股週一相繼收高，台股今也開高，台積電股價尤其勁揚，開盤就跳上221.5元，上漲2元，創市值達5.74兆元新高，也創還原權值的股價新高，差一點平歷史高價222元，帶動半導體類股全場走紅，但漲多的DRAM相關個股今盤中紛翻黑。

高價族群包括股王大立光（3008）、股后精測（6510）均上漲，遭指與法人共同炒股的玉晶光（3406）則以425.5元跌停價作收，波及光電類股下跌1.26%。鴻海（2317）、鴻準（2354）等也走弱。

被動元件大廠華新科（2492） 現金減資換發新股上市，今股價開盤跳空漲停達82.1元，創17 年來波段高點，但後來打開以82元作收。各類股表現，造紙、食品、觀光、油電燃氣等跌幅均超過1%，傳產股包括汽車、航運、橡膠相對抗跌。

法人指出，大盤指數衝高再下壓，顯示買盤謹慎以對，不願追高或獲利了結，但市況仍偏多，短線多頭不變，預期後續盤勢仍呈現高檔震盪格局。