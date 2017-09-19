公教人員購屋首選新店區 總價1千至2千萬住宅最熱門

近一年公職人員最愛購屋區域首選為「新店區」，超過1成公教人員購買該區。（圖為新店市公所站周邊街景）

2017-09-19 12:23

〔記者徐義平／台北報導〕教師節將至，房仲業者根據內部成交資訊調查出近1年公教人員喜愛的購屋區域。根據調查結果，公教人員集中的購屋區域仍以新北市新店、中和與台北市文山區為主，主要鎖定總價1千萬至2千萬的住宅。

根據永慶內部資料統計，近一年公職人員最愛購屋區域首選「新店區」，超過1成公教人員購買該區。永慶房產集團業管部經理謝志傑指出，新店區開發早，生活機能成熟，吸引不少公職人員進住，其中購置公寓占比約18％，電梯住宅約占82％，熱門總價帶落在1千萬至2千萬元。

排名第二則是「中和區」，約1成公教人員青睞，其中選擇公寓的比率約16％，選擇住宅大樓的比例約84％。謝志傑說明，中和區區域發展成熟，大型購物中心林立，捷運、聯外道路交通便捷，購屋熱門總價帶落在1千萬至2千萬元。

名列第三名的則是台北市中環境備受公教人員肯定的「文山區」，雙北市中有近1成的公職人員選擇入住該區，謝志傑分析，文山區人文薈萃，文教氣息濃厚，吸引不少公教人員進駐，而同樣總價1千萬至2千萬可以買進北市門牌，且鄰近北市中心大安區及信義區，因此也增加民眾來此置產的意願。

大安區也是公教人員熱門購屋區域前五名

此外，「大安區」也入榜公教人員較愛入住區域的前五名，其中購置公寓的比率約53％，選擇電梯住宅比率約47％。謝志傑指出，大安區有北市最大森林公園坐落，區內不少知名學府，公教人員來此購置房產的熱門總價帶落在2千萬至3千萬元，並且有半數以上選購公寓。