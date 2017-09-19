核廢料埋美國沙漠有譜？ 台電：樂觀其成

2017-09-19 12:19

〔記者黃佩君／台北報導〕環保署長李應元出訪美國，在華府智庫「戰略暨國際研究中心」表示說，台灣長期與美國環保署合作，美國有大面積沙漠，可協助解決台灣核廢料處理問題。對此台電發言人林德福表示，台電樂觀其成，積極配合，希望能為台灣目前核廢處理尋找出路；不過台電也表示，大多數國家不接受其他國家運輸的核廢料。經濟部也表示，非常樂意在此議題上，有機會能與美國共同討論。

有媒體報導，李應元昨表示，台灣長期與美國環保署合作，美國有大面積的沙漠，可協助解決台灣核廢料的處理問題。不過美國環保署代理副署長西田珍（Jane Nishida）表示，核廢料處理並非環保署權責範圍，不便回應。

林德福今表示，李應元赴美談到解決台灣核廢料的情況，若美國有沙漠可以處理，台電立場是樂觀其成，若政府有此政策，不排除與國外合作；且若能對目前核廢料處理找出一條路，台電會非常積極配合。

不過台電也表示，目前大部分國家，除用過核燃料再處理外，不接受來自其他國家的核廢料。台電表示，核廢料有兩種，分為高階、低階。高階用過核燃料，之前曾研議送到法國再處理。而美國雖把核燃料賣到台灣，但沒有義務要幫台灣儲存處理高階核廢料。

至於在低階核廢料方面，涉及每個國家對於低階放射性廢料儲存處置規範，但是大多數國家不允許其他國家進來的核廢料。

經濟部則表示樂觀其成，尋求國外處理的確是中期貯存及最終處置的選項，台灣也非常樂意在此議題上，有機會與美國共同討論。不過美國到目前為止尚無接受國外核廢料處理的案例，但據了解，美國目前也正在重新檢討核廢料處理政策。