弱勢盤整 新台幣午盤暫收30.109元

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現弱勢盤整格局，且市場觀望氣氛轉濃，中午暫以30.109元兌1美元作收，小貶0.1分，台北外匯經紀公司成交量為5.08億美元。
外匯交易員表示，隨著美國聯準會（Fed）利率決策會議時間逼近，銀行間交投也轉趨保守、謹慎，新台幣上午交易區間主要落在30.09元至30.13元，波動範圍約4分。
外匯交易員指出，Fed本次為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）結果預計於台灣時間週四凌晨揭曉，目前市場預期除了會宣布縮減資產負債表外，還可能發表偏向「鷹派」的訊息。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現弱勢盤整格局，且市場觀望氣氛轉濃，中午暫以30.109元兌1美元作收，小貶0.1分，台北外匯經紀公司成交量為5.08億美元。
外匯交易員表示，隨著美國聯準會（Fed）利率決策會議時間逼近，銀行間交投也轉趨保守、謹慎，新台幣上午交易區間主要落在30.09元至30.13元，波動範圍約4分。
外匯交易員指出，Fed本次為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）結果預計於台灣時間週四凌晨揭曉，目前市場預期除了會宣布縮減資產負債表外，還可能發表偏向「鷹派」的訊息。