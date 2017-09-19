中國封殺虛擬貨幣 日本受惠成全球最大比特幣市場

因中國嚴令，令許多虛擬貨幣平台紛紛出走到鄰近的日本，使日本超越美國，成為全球最大比特幣交易市場。（路透）

2017-09-19 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國官方開始嚴厲管控取締虛擬貨幣市場，先是發布ICO（首次代幣發行）禁令，然後要求交易平台在9月底前停止運營，許多平台紛紛出走到鄰近的日本，讓日本超越美國，成為全球最大比特幣交易市場。

綜合外媒報導，中國政府近期開始取締虛擬貨幣，先是發布ICO禁令，然後要求交易平台在9月底前停止運營，雖然離9月底還有近兩週的時間，但許多交易者早已出走中國，

中國在全球比特幣市場所佔比例短短幾天內就大砍一半，從15%降至不到7%，他們選擇前往日本做交易，讓日本的比特幣的市場急劇上升。

據最新數據統計，日本已超過美國成為全球最大比特幣交易市場，目前日本佔全球比特幣市場約48%，上週末甚至一度達到51%，在中國下禁令之前，美國一直保持全球最大的比特幣市場地位。

有分析師指出，中國的嚴令反而在未來可以讓比特幣的全球市場更穩定，隨著比特幣出走中國，向日韓轉移，這兩國對虛擬貨幣交易所及用戶有著更開放的市場和穩定的政策，全球比特幣交易所市場將會穩定下來，因為中國政府將不再能夠操縱市場。