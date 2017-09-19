9/19重要財經新聞一覽

2017-09-19 09:21

自由時報財經︰永豐金證內部吹哨 中資買大同不只1戶

針對中資違規買大同股票案，金管會主委顧立雄昨表示，因有「進一步事證」，將進行查證，若有結果會再做處置；據了解，金管會是接獲永豐金證券香港子公司員工檢舉，中資違規轉道來台買大同股票，不只透過一個帳戶，也就是不只先前查出的持股四％、約十億元。

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蘋果日報財經︰5檔光學飆股 金管會盯上

今年包括玉晶光（3406）、亞光（3019）、佳凌（4976）、先進光（3362）及聯一光（3441）等5檔光學股異常飆漲，已遭金管會盯上，其中玉晶光更傳出恐涉及炒作等情事；據透露，檢調已進一步向金管會調閱玉晶光等交易資料，擬朝涉嫌炒作方向查緝。

工商時報財經︰稅改利多＋萬點行情 證券股出運啦!

台股坐穩萬點第84天之際再寫27年新紀錄，上市櫃上周成交值合計8,995億元，創2012年2月證所稅事件後單周最高，全體證券商前8月獲利達217億元超越去年全年，加上稅改討論的潛在利多，體質好轉的證券股終於出頭天，昨（18）日反應基本面獲利，股價全面勁揚。

中國時報財經︰日圓貶！日車降 日團漲 赴日買房增

日圓大跳水，對新台幣迸出2個月新低點來到0.2726，「日圓症候群」萬箭齊發！日系進口新車降價1成，鳴了日貨降價第一槍；想到日本玩？日本線訂位率飆破9成，年底前賞楓團費喊漲至少3,000元；想到日本置產？日本物件詢問度暴增1倍，又以退休族群最熱衷。

經濟日報財經︰顧立雄：台股本益比合理

金管會主委顧立雄昨（18）日首度公開談台股，他說，台股指數屢創新高，主因是基本面佳；包括各上市櫃公司稅前盈餘成長，累計營收增加，同時台股本益比也算合理，他認為台股「是一個還不錯的投資市場」，但希望投資人還是慎選個股。

星島日報財經︰電訊商iPhone X搶灘 中移csl率先劈價

iPhone X下月開始預訂，但網絡商已率先暗戰，中國移動香港帶頭推出超平月費買機上台計畫，csl亦以「機價＋月費－預繳」的方式搶灘。以機價連月費的平均每月實付成本比較，無論是64GB版的iPhone X還是256GB的iPhone X，中國移動香港出機成本最低，比csl的出機總成本便宜逾20%，而3香港及數碼通繼續隔岸觀戰，暫未有iPhone X的買機上台計畫。市場人士指出，中移香港的超低價月費，對未推出購機計畫的網絡商，都構成壓力。