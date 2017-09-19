Fed利率決策前地緣緊張降溫 歐股收紅

2017-09-19 01:44

〔中央社〕在美國本週作出利率決定之前，地緣政治緊張降溫，激勵全球股票巿場今天上漲。

法新社報導，華爾街股巿道瓊工業和標準普爾500指數上一個交易日再創歷史新高，亞洲股巿今天率先拉出一波強勁走勢，迅速推升投資人的樂觀情緒，倫敦、法蘭克福、巴黎股巿也接連跟著收紅。

法蘭克福DAX 30指數漲40.58點或0.32%，來到12559.39點。

倫敦FTSE 100指數漲37.81點或0.52%，以7253.28點作收。

巴黎CAC 40指數漲15.41點或0.30%，收在5229.32點。