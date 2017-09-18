高齡化 勤業眾信：亞洲四小龍將成「凋零伏虎」

2017-09-18 19:30

〔記者吳佳蓉／台北報導〕勤業眾信會計師事務所今發布「亞洲之聲」第3期報告指出，伴隨人口組成的大幅改變，未來10年內，亞洲面貌將迅速改變，人口紅利讓印度、印尼、菲律賓等蛟龍趁勢而起，但相對日本、中國以及香港、台灣、新加坡及韓國等「凋零伏虎」將面臨高齡人口帶來的挑戰及機會。

勤業眾信總裁郭政弘表示，人口組成的變化影響著亞洲的權力平衡，並對各地區經濟發展深具影響力。在這波變化中，印度將狹帶龐大人口紅利優勢，成為繼日本和中國後，第三波世界勞動人口成長動能。印度現今潛在勞動人口數為8.85億，20年後將暴漲至10.8億，並在10年內瓜分亞洲一半以上的勞力成長。

研究顯示，印度同時掌握經濟潛力的3大槓桿（3P）－人口數（Population）、勞動參與（Participation）與生產力（Productivity）。將以勢如破竹態勢，躋身經濟列強，且經濟榮景可持續半世紀之久。而印尼與菲律賓人口組成同樣相對年輕，出生率高於全球平均，預估未來20年對經濟成長貢獻也將利大於弊。

反觀，日本高齡化社會與不開放移民的政策，加劇了國內勞動人口不足的問題，進而衍伸經濟成長率下滑、政府預算赤字惡化等問題。中國也難脫影響，預估中國所有問題，都將因其人口規模更大而更加凸顯，目前中國65歲以上人口已超過1.5億，且一胎化政策影響不久後就將浮現，下一代人口將大幅銳減，造成製造業勞工短缺。

另一方面，泰國，以及素有「亞洲四小龍」之稱的香港、台灣、新加坡、韓國，因預期壽命較長、出生率偏低，勞動年齡層在數年前便已邁入巔峰期，可預期將成為下一批深陷高齡化泥沼、使經濟遭到拖累的國家。

報告示警，高齡化推進速度之快，恐將使「亞洲四小龍」變成「凋零伏虎」，以香港為例，隨未來10年內退休人口攀升，而使商業局勢大幅洗牌，加以幼年人口銳減，拖累勞動力不足。此外，多份調查指出，大量年輕人一旦發現機會，便會考慮移居其他國家，更進一步危急長期勞力供給。

報告指出，雖然這個情形目前在香港特別常見，但預估未來韓國、台灣、新加坡也將面臨相同問題，不久的將來，這3個國家的人口組成也將開始急轉直下。 ＃