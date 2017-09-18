元太Touch Taiwan展 聚焦彩色、大尺寸與軟性電子紙應用

2017-09-18 17:27

〔記者陳梅英／台北報導〕全球電子紙領導廠商E Ink元太，將在9月20日即將開展的2017智慧顯示與觸控展覽會（Touch Taiwan 2017）中展出首度於亞洲亮相的先進彩色電子紙（ACeP, Advanced Color ePaper）、84吋拼接電子紙看板、可折疊電子紙、具手寫功能的電子紙筆記本等技術應用。

元太董事長暨執行長柯富仁指出，電子紙具備超低耗電、輕薄、軟性、閱讀舒適、常亮、彩色顯示等技術特性，能發展出多元的產品應用。

除了電子書、智慧標籤等已廣為人知的產品應用之外，電子紙也已朝向手寫筆記、行動穿戴、及新零售等商業領域開發創新應用，此次展出的ACeP全彩電子紙，即是將成為新世代電子紙顯示器系列產品的開端。

元太今年Touch Taiwan 2017展覽中，以Creativity on Display 為展覽主軸，展出包括彩色、大尺寸、可撓式，及可手寫的技術應用產品，全面發表電子紙創新技術與應用。

而在本屆展會中，柯富仁也應邀在2017跨域產業菁英論壇（Display Innovation Taiwan Conference 2017）中以「Reflective Technology in a Connected World」為題發表專題演說，分享電子紙應用於物聯網世界中的技術發展。