友達Touch Taiwan 將展出全系列LTPS成果

2017-09-18 16:47

〔記者陳梅英／台北報導〕友達將於9月20日至22日參加Touch Taiwan 2017展覽，今年展出重點將完整呈現友達全面布局LTPS產品的成果。包括UHD 4K LTPS超窄邊框筆電面板、整合oTP觸控功能的UHD 4K LTPS筆電面板與18:9全螢幕LTPS內嵌式觸控手機面板等。

友達指出，LTPS技術可讓面板同時擁有超高解析度、超窄邊框、高屏占比及省電4大核心優勢，友達累積深厚的LTPS產品開發與量產實力，積極建構強大的LTPS技術平台及佈局中高階產品市場，除了筆電面板與手機面板產品之外，也擴展LTPS技術至非消費性市場應用，創造差異化價值競爭優勢。

其中，友達結合LTPS技術超高解析度、超窄邊框、輕薄省電等特色，推出13.3吋以及15.6吋UHD 4K LTPS筆記型電腦面板。13.3吋 UHD 4K LTPS筆電面板，332 PPI超高像素密度能展現影像豐富細膩的細節，極窄邊框設計僅1.5毫米，使可視範圍更加寬廣。15.6吋UHD 4K LTPS筆電面板具備高對比與高達100% Adobe RGB色彩飽和度，超窄邊框僅有2毫米，為目前業界最大尺寸的UHD 4K LTPS面板，兼顧使用者追求極致的影像品質與便利高效的移動產品體驗。

友達並率先發表全球首款13.3吋UHD 4K超高解析度 LTPS oTP觸控面板，成功將on-cell觸控功能整合於4K LTPS面板製程，達到兼顧超高解析度、輕薄省電及高觸控靈敏度多項優勢，帶給使用者更靈活的多樣化使用體驗。

另外友達積極開發全系列整合內嵌式（in-cell Touch）觸控技術的18:9全螢幕智慧手機面板，產品線完整涵蓋LTPS及a-Si兩大平台，此次將展出多款Full HD LTPS與HD a-Si（非晶矽）內嵌式觸控面板。

因應車聯網與自駕車的風潮日盛，對於大尺寸車用面板及結合車艙設計的造型面板需求日益提升。友達推出一系列採用異型切割與曲面設計的車用面板，包括12.3吋Full HD儀錶板應用LTPS面板具備1.5毫米極窄邊框，以及適用於機車儀表板的4.5吋戶外可視半穿反液晶面板，低耗電量及強光可視性符合機車戶外使用需求，為騎士提供更智慧安全的騎乘體驗。