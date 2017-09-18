取代中國？ 勤業眾信：印度將帶動全球經濟成長

2017-09-18 16:25

〔編譯盧永山／綜合報導〕勤業眾信會計師事務所印度經濟學家查克拉瓦帝（Anis Chakravarty）表示，印度因為人口年輕，即將取代中國成為帶動全球成長的經濟強權，而中國和亞洲四小龍的人口則加速老化。

勤業發布報告指出，到2027年，亞洲年齡超過65歲以上的人口，將由目前的3.65億人增至逾5億人，到2030年時將占全球老年人口的60%。相較之下，印度將繼日本和中國之後，帶動亞洲第三波的成長，因未來20年，該國的潛在勞動人口將由8.85億人增至10.8億人，而且將有半世紀維持這個高峰。

查克拉瓦帝表示：「未來10年，印度將占亞洲勞動人口增加的逾一半，但這不僅是增加更多勞工，而是這些新勞工將比目前的勞工受過更好的訓練和教育。此外，由於有越來越多印度婦女投入職場，且更有能力和興趣增加工時，這將產更巨大的經濟潛能。」

儘管印度的「盛夏」將持續數十年，印度並非亞洲唯一會大爆發的經濟體。勤業表示，印尼和菲律賓也有相對年輕的人口，意味了兩國也會經歷類似的成長。但印度的崛起並非就此定調，如果印度政府未擬定正確的架構來維持和促進成長，新增的人口可能面臨失業，成為社會不安的根源。

勤業並點名因人口老化而面臨最大挑戰的國家，包括中國、香港、台灣、南韓、新加坡、泰國和紐西蘭。