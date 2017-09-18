美股走多、電金族群力拱 台股站上10600點

台股盤中最高來到10642.4點，尾盤收報10631.57點，成交金額1136.74億元。（圖擷取自奇摩報價）

2017-09-18 14:25

〔記者陳柔蓁／台北報導〕北韓導彈利空鈍化，美國股市續走多頭，台股今日電金族群量能放大，股王大立光（3008）股價再度噴發，電子與金融族群開高走高，盤中不斷有大單敲進，台股加權指數早盤就呈現攻擊態勢，將近10點20分站穩10600點，盤中最高來到10642.4點，尾盤收報10631.57點，成交金額1136.74億元。櫃買指數也攻高，收報143.42點。

汽車類股為各類股中表現最強勢的族群，漲幅1.76％，受特斯拉大漲影響，和泰車（2207）上漲3.4％，報365元；麗清（3346）上漲1.22％，報91.2元。特斯拉概念股康舒（6282）上漲4.18%，報24.9元；東陽（1319）上漲9.88%，報65.6元。

光電類股表現居次，上漲1.57％，大立光（3008）今日大漲百點，報5820元、玉晶光（3406）、先進光（3362）上漲1.08％，報75元；光耀科（3428）2.99％，收報75.8元、佳凌（4976）漲0.52%，報48.55元。亞光（3019）收平盤，報121元；新鉅科（3630）股價也走平。

類股中表現最弱的是造紙類股，重跌超過2％。正隆（1904）跌幅最重，逾5％，報19.6元；寶隆（1906）與華紙（1905）下跌逾2％，分別收報36.9元、2.48％。

法人指出，以產業觀，i8、iX正在拉貨當中，電子股偏多，記憶體三、四季合約價續漲；Tesla Model3開始出貨；關鍵零組件如矽晶圓、被動元件、繪圖晶片等缺貨，有利IC設計、設備等廠商漲價。且景氣逐步止穩，有利終端需求放大，看好股市走多。