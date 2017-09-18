升貶互見 新台幣中午暫收30.069元

2017-09-18 12:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現區間盤整格局，盤中升貶互見，中午暫以30.069元兌1美元作收，小升0.6分，台北外匯經紀公司成交量為6.64億美元。

外匯交易員表示，雖然台股盤初表現不錯，給予匯價一定程度的支撐，但有家特定美系外商銀行積極買進美元，導致新台幣升幅受限，甚至數度有升轉貶。

外匯交易員指出，本週全球匯市焦點將落在美國聯準會（Fed）舉行為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），是否正式宣布縮減資產負債表，成為投資人關注的議題，而其結果預計台灣時間週四凌晨揭曉。