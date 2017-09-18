遠傳降低環境衝擊 去年投入1.3億元

2017-09-18 12:04

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳近年來積極推動環境與生態教育，去年度在降低環境衝擊的投入金額達1.3億元。今年在國際淨灘日則清理出62.85公斤、近50袋的海洋垃圾。

遠傳電信致力推動環境與生態教育，日前在國際淨灘日（9月第3個週六），由總經理李彬及一級主管帶領近百名員工及其家人，於基隆八斗子潮境海岸進行淨灘綠行動，並結合ICC國際淨灘行動的調查方式，紀錄海洋廢棄物的種類組成，並將資料彙整回報，以期能促進國際間尋求解決方案，拒絕海洋成為「塑膠垃圾濃湯」。

近百位遠傳同仁展開淨灘行動，共計清理出62.85公斤、近50袋的海洋垃圾，其中數量最多的第一名則為「寶特瓶」，「保麗龍碎片」也不計其數。保麗龍被沖入海洋後，被拍打碎裂成粒狀，不僅撿拾不易、不易分解，也容易被海洋生物誤食，嚴重影響海洋生態。

據聯合國統計，全球每1分鐘就有一卡車的塑膠廢棄物被倒入海洋，估計到2050年，海洋裡塑膠將比魚還多，海洋生物遭垃圾纏繞致死與誤食致死的情況更是增加40%。

透過台灣清淨海洋行動聯盟調查資料顯示，2015年台灣海洋廢棄物前五名分別為瓶蓋、吸管、漁業浮球防碰墊、塑膠提袋、玻璃瓶，是近年來造成「塑膠垃圾濃湯」元凶，塑膠垃圾已是現今海洋所面臨的嚴峻問題之一。

遠傳電信總經理李彬表示，遠傳近年來在環境與生態教育的投入不遺餘力，去年度在降低環境衝擊的投入金額達1.3億元，除了號召內部員工進行淨灘綠行動，鼓勵社會大眾從源頭開始減塑，一起保護美麗海洋；同時攜手台灣環境資訊協會等NGO組織深入社區、校園，展開一系列環境教育行動。