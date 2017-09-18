SEMI預測：全球晶圓設備支出將連續兩年刷新紀錄。（記者洪友芳攝）

2017-09-18 11:23

〔記者洪友芳／新竹報導〕SEMI（國際半導體產業協會）發布最新「全球晶圓廠預測報告」，指出2017年晶圓設備支出（含全新與整新）預計將成長37％，創下550億美元的最新年度支出紀錄。SEMI同時也預測2018年晶圓設備支出成長率將再度攀升5％，達580億美元，連續二年刷新紀錄。

SEMI表示，2017年各地區支出金額以韓國最高，從去年的85億美元成長到金年的195億美元，年成長高達130%。根據全球晶圓廠預測報告，明年韓國仍將是全球晶圓設備支出最強勁的地區，中國則將晉升到第二名，達125億美元（年成長率66%）。此外，美洲、日本、歐洲／中東等地預料也將達兩位數成長，其他地區則將繼續維持在10%以下。

SEMI指出，韓國大幅成長主要是，三星（Samsung）在2018年將投入年增一倍的晶圓設備支出，前端設備將從160億美元增加至170億美元，2018年將額外追加150億美元。

此外，其他記憶體廠商也預料將大幅增加支出，並占該年所有記憶體相關設備支出的其中300億美元。其他如晶圓代工（178億美元）、MPU（30億美元）、邏輯（18億美元）及包含功率和LED的分離式元件（18億美元）等領域，也將投入大筆設備資金。這些都將是支撐2018年設備支出的主要產品領域。

除了三星將投入業界有史以來最龐大的晶圓設備支出，SEMI全球晶圓廠預測報告更指出，就連中國也可能突然竄起並大幅左右整體趨勢，目前全球晶圓廠預測追蹤中的晶圓廠設廠計畫，2017年有62座，2018年有42座，其中許多都在中國。