9/18重要財經新聞一覽

2017-09-18 09:25

自由時報財經︰星期專訪》財長許虞哲談稅改︰中低所得民眾 享62％減稅利益

財政部公布所得稅制改革方案，定調「全民稅改」。財政部長許虞哲說明，這次稅改減輕薪資所得者及中低所得者負擔，加上軍公教加薪，民眾可支配所得增加，可望提振消費；若從減稅利益分配來看，一般民眾享有減稅利益占六十二％、高所得者占三十八％，中低所得者獲益較大、減稅幅度較大，絕對不是「劫貧濟富」。

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蘋果日報財經︰華碩AR技術 進軍醫美整形

AR（擴增實境）將掀起全球巨浪，華碩（2357）內部軟體團隊Glamorfy發展AR及3D掃描有成，在新零售及智慧醫療市場成功出擊，已獲得台灣三維數位牙醫學會主委、有「美齒教父」之稱的醫師陳忠明採用，將作為牙齒矯正及美白的術後模擬，該團隊也與鼻整形權威邱昱勳醫師合作，未來還將鎖定鞋業應用。

工商時報財經︰歐洲工具機展 台搶商機300億

全球最大的歐洲工具機展今（18）日在德國漢諾威登場（上圖，下載自官網），台灣參展廠商家數、攤位數均創歷年之最，規模僅次於德國、義大利居全球第3，友嘉集團甚至大手筆包下1整個展館。台灣機械工業公會理事長柯拔希樂觀預期，參展的台灣工具機業者整體有望創造10億美元、約新台幣300億元商機。

中國時報財經︰台、陸、美央行總裁換人 市場步步驚

明年初將有台灣、大陸、美國央行領導人換屆，包括台灣央行總裁彭淮南，中國人行行長周小川，美聯準會主席葉倫等。由於該席位高權重，也涉及政治層面人事布局，不是市場派可以置喙，國際金融市場對於全球利率明年走勢、美元後續發展等預測，至今無法拿出精準的說法，改採沙盤推演模擬，更成為史上少見的龐大假設，不安情緒一再擴大。

經濟日報財經︰非蘋戰i8 帶動DRAM價再漲

在中國大陸手機大廠OPPO、VIVO反撲，並大舉在市場備貨下，全球記憶體龍頭南韓三星已確定調升第4季行動式記憶體售價10~15%，縮小與伺服器用DRAM（動能隨機存取記憶體）價差，讓DRAM供貨更趨短缺，台系二大廠南亞科和華邦電手中擁有的產能成為奇貨可居，相關記憶體概念股將受惠。

星島日報財經︰眾安今招股籌119億 上市前變相發「盈警」

內地首家金融科技保險公司眾安保險（6060）將於今日起招股，入場費6030元，集資最多118.97億元。雖然眾安集資額巨，無論從股東以至保薦人等均陣容強勁，但其未正式上市便先發盈警，亦暫未有派息政策。根據招股書，首季錄得淨虧損2.02億元，預計全年將錄得重大虧損，主要由於未到期責任準備金因包含更多較長年期產品（如健康及消費金融保險）的產品組合變動而大幅增加，及員工及研發等開支上漲等因素。