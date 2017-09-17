百貨迎週年慶招新櫃 天然保養品DMP初登場

2017-09-17 14:43

〔記者卓怡君／台北報導〕時序進入秋季，百貨週年慶陸續登場，SOGO、新光三越、遠東三大百貨最近就有逾200個新櫃進駐，為即將到來的週年慶做準備，SOGO百貨忠孝館最近也有新面孔加入，法國天然植物保養品DMP（法潔）首次來台就選在SOGO百貨忠孝館登場，主打玫瑰、橙花、有機驢奶、蠟菊、葡萄籽系列保養品，希望抓住消費者越來越崇尚天然的風潮。

DMP表示，DMP的涵義就是純淨、清新、潔淨的植物，DMP創立於1991年，坐落於普羅旺斯的中心，也就是世界最大薰衣草基地瓦朗索勒平原，瓦朗索勒平原憑著得天獨厚的地勢和環境，盛產高品質薰衣草、甜杏仁、橄欖、蜂蜜、馬鞭草等，DMP產品正是選用本地天然原料，無污染無添加，特別適合敏感肌和天然類產品愛好者，9月23日DMP台灣獨家忠孝SOGO形象店正式全新登場，開幕慶期間推出首日限時排隊商品，品牌經典護手霜原價680-720元，限時優惠168元。

此外，法國傳統馬賽皂也是DMP強項商品，傳統馬賽手工皂源自十七世紀，1688年法王路易十四簽署文詔，正式訂定馬賽皂製作標準，2003年，法國官方更提出科學標準來規範製程．其中包含生產流程、油脂使用與禁止添加活性劑等規範，馬賽皂上有著各式的印模，上方標示著72%的植物油成份比例主要以橄欖油、棕櫚油及椰子油萃取製作而成，DMP法潔是世界僅存三家由法國認證許可的生產傳統馬賽皂工廠。