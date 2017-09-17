台股慎防「秋後算帳」？ 法人：獲利了結情緒浮現

2017-09-17 11:15

〔記者卓怡君／台北報導〕北韓地緣政治風險再起，亞股反應淡定，台股上週五一度回測月線，最後尾盤急拉，爆出30個月大量，台股今年以來漲多，市場漸有「中秋變盤」、「秋後算帳」的疑慮。

法人指出，因美股強勢創高，支撐台股近期橫向盤整，但多頭仍無法有效攻佔1萬600點，隨指數來到相對高點，獲利了結情緒浮現，驗證蘋果新機需求尚處於空窗期，建議投資人仍要居高思危。

台股加權指數近期屢次開高，卻未能引領多方上攻，遲遲無法站穩10600點，上檔壓力成形，但空方也未能全面接管，承接買盤持續支撐，台股盤勢持續陷入狹幅整理格局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，全球注目的蘋果新機終於發表，但距離10月出貨日期以及驗證終端需求尚處於空窗期，隨著台股指數來到相對高點，現階段難免獲利了結糾結情緒浮現，也因此台股盤勢近期呈現橫行整理的態勢。

回到基本面，廖哲宏表示，雖然盤勢處於震盪整理的格局，不過，因為相關族群的基本面並沒有改變，高檔整理應可正面看待，另一方面，Apple Watch有亮點，相關族群亦值得留意。從相關跡象來看，產業營收表現大多亮眼，另可留意明年第一季具成長股的族群。

在操作上，廖哲宏表示，基於近期大盤可能呈現橫盤的區間整理格局，建議在產業相關配置上，需提高2018年成長強度，在投資判斷的考量，維持電子股為主軸的配置，但可適時配置具傳產股或是受惠升息題材的金融股；另外，隨著美國聯準會開會，9月底美國眾議院將公布眾所注目的稅改框架，還有中國十九大將屆，都將是近期投資人需要關注的議題，仍需持續關注全球股匯市變化。

富蘭克林華美投信表示，加權指數高檔盤整多時，壓力日增，加上權值股缺乏拉抬動能，蘋概股面對賣壓難有表現，指數短線大幅上揚機會不大，市場信心維繫在技術面支撐，15日成功守住月線對多方有重要意義，但北韓再度試射飛彈，再為東北亞乃至於國際局勢增添不安，雖台股反應鈍化，但須持續關注。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，近期指數難走出大行情，第三季尾聲到第四季要看中小型股表現，特別是籌碼穩定之標的，在內資輪動下可獲得資金拉抬，但須留意市場短線獲利了結，權值股則是在買盤支撐下不易大跌；現階段投資策略建議以具競爭力產業龍頭，搭配利基型廠商為重點，包括半導體、被動元件、蘋概、車用電子、PCB、自動化設備、電商、運動休閒等相關類股。

周書玄指出，上週市場焦點放在蘋果新機發表，在市場資訊透明下，新機未出現太多驚艷之處，價格區間有待消費者反應。值得注意的是，銷量指標旗艦機種iPhone X採用OLED，雖然看好銷售可優於TFT機種，但今年OLED供應量不足，價格難以壓低，出貨時程與市場接受度將影響蘋概股後市。