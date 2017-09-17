9/17重要財經新聞一覽

2017-09-17 09:04

自由時報財經︰卡在北市府？國產署2公辦都更案牛步

由財政部國有財產署主導的台北市中山長春段及南港玉成段公辦都更案，自2012及2013年就啟動，至今連最初的劃定都市更新範圍及公開徵選實施者等程序都卡關。據悉，國產署公辦都更案進展牛步，與台北市政府的態度有關。

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蘋果日報財經︰手機掃碼支付 小心3大詐騙手法

手機掃碼支付（QR Code）盛行，但快速交易，卻隱藏極大的交易風險。據銀行公會委外的一份調查研究顯示，國外QR Code掃碼支付詐騙案頻傳，又以中國最盛，詐騙手法包括將QR Code竄改、偽造及覆蓋到詐騙帳戶，或連結到惡意程式網站2大類型為主，藉此竊取個資或金錢。

工商時報財經︰14檔外資逆勢買 帶勁

美國聯準會本周是否啟動縮減資產負債表時程，備受關注，近日已影響國際資金動向，導致亞股全面震盪，加上北韓危機持續干擾，此時挑選外資連續加碼買超，包含晶電、中信金、仁寶、統一等14檔，凸顯外資認證其基本面優勢可不受外在變數干擾，股價後市可期。

星島日報財經︰標普首見2500點 儲局或宣布縮表

美國股市上周五顯著造好，標普500指數首度升穿2500點收市，杜指收市同創新高。聯儲局本周二及周三（9月19至20日）將會舉行議息會議，利率期貨反映加息機會幾近為零，惟當局會後有機會宣布「縮表」的部署。