宏旭控股公開申購價格每股33元 27日掛牌

汽車車身鈑金模具及檢具製造商宏旭控股（2243）將於9月15~19日辦理公開申購，公開申購價格為每股33元，9月21日為公開抽籤日，預計9月27日掛牌，成為台灣第一家汽車純模具上市廠商，圖為宏旭董事長兼總經理林維源（記者楊雅民攝）

2017-09-17 08:51

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車車身鈑金模具及檢具製造商宏旭控股（2243）將於9月15~19日辦理公開申購，公開申購價格為每股33元，9月21日為公開抽籤日，預計9月27日掛牌，成為台灣第一家汽車純模具上市廠商。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，宏旭掛牌前辦理競價拍賣股數3327,000股，公開申購股數為832,000股，參與投標的合格標單共580筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股33.2元與50元，得標加權平均價格為每股35.22元，承銷價訂為33元。

宏旭董事長兼總經理林維源表示，宏旭以汽車車身覆蓋件冷沖模具為主力，該模具為生產汽車外型鋼板的重要模具，宏旭的利基在於能提供各製程一條龍製造能力，並於客戶設計車身時即共同參與開發，提供客製化的模具。

主要客戶以中國合資與自主品牌汽車為主力，如長城、吉利、長安福特、東風等，並外銷歐美汽車大廠福特和VOLVO，為福特及通用全球供應商。

他並指出，宏旭自2000年成立以來，平均每3年產品技術含量、銷售量及銷售金額均有階梯式的提升，目前在高階產品的外觀覆蓋件及高強度結構件模具，已成功打進眾多汽車品牌廠之供應鏈認證體系。

宏旭去年度營收為20.89億元，稅後淨利為1.21億元，EPS為3.8元，今年上半年營收為9.82億元，稅後淨利為0.57億元，EPS為1.54元，營收及獲利略較去年減少，主要是新台幣兌人民幣升值所致。